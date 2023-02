Nardi e Varela fanno piangere il Cesena Ora la Reggiana è vicina alla promozione

Con la vittoria di ieri sera, nel posticipo della 28ma giornata, la Reggiana ha compiuto un bel balzo in avanti nella corsa verso la serie B. In un Dino Manuzzi gremito la squadra di Diana ha battuto 2-1 il Cesena. La rete del vantaggio è arrivata a 5 minuti dall’intervallo a firma Nardi (nella foto). Nella ripresa i padroni di casa ci hanno provato con Mustacchio, Prestia e Chiarello, senza fortuna, poi all’84 è arrivato il raddoppio di Varela. In pieno recupero ecco poi la rete di Mustacchio che ha solo fissato il risultato. Il distacco tra prima e seconda è adesso di 7 lunghezze: se è vero che ci sono ancora dieci giornate da giocare, il vantaggio dei granata è davvero netto.

Classifica: Reggiana 64; Cesena 57; Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Carrarese e Pontedera 42; Siena 40; Rimini 37; Fiorenzuola e Lucchese 36; Fermana 35; Torres 30; Recanatese e Vis Pesaro 29; San Donato Tavarnelle 26; Alessandria 25; Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 19.

Corazza, che ieri sera è rimasto a secco, continua a primeggiare nella classifica cannonieri del girone B con 15 reti; lo segue Santini (Rimini) con 14 centri. Il bianconero Alberto Paloschi, a quota 10, è stato superato da Ragatzu (Olbia) e Merkaj (Entella), entrambi a 11, ed è stato agganciato da Fischnaller (Fermana), Capello (Carrarese) e Sbaffo (Recanatese) che sabato pomeriggio pesterà l’erba del Franchi.