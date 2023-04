Multa da 1500 euro per i cori oltraggiosi contro Fiorenzuola

E’ ripresa ieri la preparazione della Robur in vista della sfida contro l’Entella al Franchi. Differenziato personalizzato per i due lungo degenti Franco e De Paoli, stagione già finita per Mora e Petrelli. Oggi in programma una sola seduta tecnico tattica al Bertoni. Nel frattempo, riguardo all’ultima gara disputata a Fiorenzuola, il giudice sportivo ha sanzionato il Siena con un’ammenda di 1500 euro "per avere circa tre quarti dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Sud (nel numero complessivo di 43) intonato cori oltraggiosi e blasfemi alla fine del primo tempo". Nel dispositivo si legge anche che sono stati evidenziati "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi, a fine gara con le squadre ancora sul terreno di gioco, da un suo sostenitore presente nel Settore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nel posizionarsi sulla sommità della recinzione, nello scavalcare la stessa e nell’invadere il recinto di gioco, venendo quindi allontanato dalle forze dell’ordine".