Mulinacci: "Robur senza speranza! E’ la situazione peggiore di sempre"

di Angela Gorellini

Un altro giorno è passato, in una situazione di stallo che non lascia presagire niente di buono. I tifosi bianconeri sono allarmati, a preoccupare il futuro della società a partire dall’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. E’ senza dubbio il senso di impotenza che la fa da padrone, in questo momento

"La situazione della Robur è veramente difficile e non parlo dei play-off a cui non parteciperemo perché sono in arrivo altri punti di penalizzazione – ha commentato il presidente del Siena Club Fedelissimi Lorenzo Mulinacci –. E’ da febbraio che cerco di richiamare l’attenzione sulla società, ma in tanti erano concentrati solo sui risultati del campo, anche se tre sole vittorie nel girone di ritorno e i vari mal di pancia di giocatori, collaboratori, dipendenti e fornitori doveva essere un segnale di allarme da non trascurare".

"Rispetto a quanto vissuto in precedenza con Mezzaroma e Anna Durio – ha proseguito il numero uno del Club –, oggi la situazione è ancora peggiore perché sono spariti tutti, nessuno è presente a Siena, ma soprattutto nessuno parla o cerca di dare una parola di speranza ai tifosi bianconeri".

Eppure di rumors ce ne sono tanti. "Da tempo circola la voce che la Infinet stia cercando una soluzione – le parole di Mulinacci –, ma visto che siamo in campagna elettorale sarà veramente cosi? Anche da parte loro silenzio assoluto. Personalmente il fatto che la Infinet e gli armeni stinno cercando una soluzione non mi lascia certo tranquillo, visti i disastri combinati da quando si sono interessati alla Robur".

Il presidente dei Fedelissimi ha quindi riavvolto il nastro. A partire dall’estate del 2020. "Cercano di comprare il Siena, l’affare non va in porto è la società di proprietà di Anna Durio non si iscrive al campionato. A seguire il sindaco consegna la nuova società in serie D. Estate 2021: dopo il campionato più disastrato della storia della Robur si passa un’estate tra D e C che poi si conclude bene con il ripescaggio tra i professionisti. Estate 2022: dopo un altro campionato devastante si ripresenta il problema iscrizione, non per problemi economici ma di necessità a cedere la società per decisione della Noah Holding, risolto con la consegna del club nelle mani del grosso imprenditore Emiliano Montanari (nella foto). Estate 2023: siamo solo all’inizio ma non promette bene, speriamo che venga scelta una strada diversa dalle precedenti, ma qualche dubbio me lo consentite?".