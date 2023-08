Motoc e Orlando restano in serie C Pezzella all’Avellino

Piano piano si vanno accasando i calciatori reduci dalla complicatissima annata con l’Acr Siena. L’ultimo in ordine di tempo dovrebbe essere il difensore moldavo Motoc, che arrivò a gennaio in prestito dalla Salernitana senza convincere, visto che mise insieme appena cinque gettoni di presenza. Il giovane difensore è prossimo alla firma con il Legnago, club veneto neo promosso in C. In uscita dalla Salernitana anche l’esterno Orlando (arrivato in prestito secco durante l’incomprensibile sessione di mercato invernale, gestita dall’allora ds Tarantino): su di lui la Juve Stabia di Pagliuca. Un ex meno recente, il regista Pezzella che militò nella Robur nel 202122, lascia la Triestina e si accasa all’Avellino firmando un triennale. Decisiva la presenza del direttore dell’area tecnica Perinetti, suo grande estimatore già ai tempi di Siena.