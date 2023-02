Mora operato ieri a Villa Stuart Ora la riabilitazione

Il difensore bianconero Christian Mora è stato operato ieri pomeriggio alla caviglia destra nella clinica Villa Stuart a Roma. L’intervento, eseguito dal professor Attilio Santucci, è perfettamente riuscito. Il giocatore dovrà riposare alcuni giorni e poi potrà iniziare il programma di recupero stimato tra i tre e i quattro mesi. Tra l’altro, mercoledì sera, la maglia di Mora è stata consegnata al tifosissimo bianconero Simone Bongini, autografata e con dedica speciale. Simone, che insieme al babbo Alessandro è un abbonato storico della tribuna coperta e non si perde mai una partita della Robur, ha reso omaggio al terzino bianconero in vista dell’operazione, augurandogli un caloroso ‘In bocca al lupo’. Un bellissimo saluto reciproco di grande passione sportiva e amore per i colori bianconeri. Un grande augurio di pronta guarigione a Christian è arrivato da tutta la Robur.