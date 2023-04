Dopo l’allontanamento di Oscar Brevi dalla panchina della Vis Pesaro (al suo posto il club marchigiano ha chiamato Simone Banchieri), si è consumato, nelle ultime ore, nel raggruppamento B, un altro esonero. Il Montevarchi ha infatti sollevato dall’incarico Marco Banchini, a Siena come braccio destro di Scazzola. Per sostituirlo la società del patron Livi ha optato per la soluzione interna, facendo salire in prima squadra Andrea Coppi, in rossoblù ormai da tante stagioni, alla guida prima della formazione Juniores e, fino a oggi, della Primavera. A Coppi il disperato compito di traghettare l’Aquila verso la salvezza, o almeno provarci. Il Montevarchi è al momento il fanalino di coda del girone, con 27 lunghezze all’attivo, a -5 dalla coppia Alessandria-Imolese, a -6 dalla Vis Pesaro e a -7 dal San Donato Tavarnelle.