Monteroni-Atletico sarà un confronto da cuori forti

E’ Monteroni-Atletico Piancastagnaio la finale play-off del girone M del campionato di seconda: domani infatti, sul campo neutro di Torrita, le due squadre cercheranno il pass per proseguire il loro cammino nelle finali regionali. Partita secca con possibili tempi supplementari: se al 120’ la situazione di parità dovesse ancora sussistere, sarebbe il Monteroni ad andare avanti per la miglior classifica nella regular season. Si tratta di due squadre in gran forma, in grado entrambe di superare la semifinale vincendo in trasferta (il Monteroni a Radicofani e l’Atletico a Radicondoli). "Siamo reduci – sottolinea il tecnico del Monteroni Flavio Marchetti – da una rimonta tutt’altro che agevole, in quanto in autunno, quando ho preso in mano la squadra, eravamo in zona play-out! Spero che il nostro entusiasmo sia un’arma in più in questa importantissima sfida: l’Atletico, anche se ha finito il girone con qualche punto in meno rispetto a noi, è avversario temibilissimo…".