Monteaperti 1260, torneo interno a Casetta Marco Martini conquista il primo posto Cristina Baldi spicca in campo femminile

A Casetta nella sesta gara del secondo Torneo Interno del Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’, torneo che da quest’anno è aperto anche a squadre esterne con classifica a parte, si sono avute tante conferme alle attese degli organizzatori. Abbiamo assistito al solito grande impegno di tutti i tiratori ed al solito entusiasmo che caratterizza le gare di questo torneo. I fatti salienti della gara sono stati la conferma della regolarità di alcuni tiratori fra i quali Marco Martini che si è ripetuto vincendo anche la gara a punti fra gli uomini e consolidando così il primo posto nella classifica generale che vede al secondo posto ancora Roberto Giudici. L’altro fatto importante è stato il debutto di Stefano Rossi, nuovo atleta di Monteaperti 1260 che si è permesso di arrivare al secondo posto nella classifica a punti e quarto nel corniolo. Le classifiche di giornata hanno visto, nelle donne, ai primi tre posti la Campionessa Italiana Donella Bernini con Emma Martini e Baldi Cristina al secondo e terzo posto, la Valtiberina Lucia Bei ha battuto tutti nella gara del corniolo. La classifica per i tiratori Esterni al Gruppo Senese ha visto primeggiare Luca Bugnoli del Manipolo Mercenario Valtiberino che ha preceduto Gabriele Poli della Compagnia Ariosto di Ferrara e Giuseppe Volpi sempre del Manipolo Valtiberino. La gara maschile interna ha visto ai primi tre posti Marco Martini, Stefano Rossi e Danilo Sampoli. Marco Martini è stato, insieme all’esordiente Stefano Rossi l’eroe della giornata. Martini ha consolidato il suo primo posto nella classifica generale uomini precedendo di ben 30 punti il Campione Italiano Roberto Giudici e di 65 punti Massimo Conti. Le altre classifiche dopo la 6.a gara vedono, per gli esterni sempre Luca Bugnoli che precede Giuseppe Volpi e Uliano Pietosi, mentre la classifica donne vede Cristina Baldi al primo posto con 231 punti seguita da Donella Bernini a 214 e la giovanissima Emma Martini a 194. Come sempre è seguito un pranzo che ha visto festeggiare il compleanno di Lucilla Berni, moglie di Marco e madre di Emma, nonché maestra di alta pasticceria. Un grande brindisi ha coinvolto tutti in un grande abbraccio a Lucilla con immensi auguri festosi.