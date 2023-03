Montalcino fa la voce grossa contro Pienza

MONTALCINO

3

PIENZA

0

MONTALCINO: Gasparri, De Iorio Federico, Lellis (46’ Barontini), Calonaci, Matteini, Pobega, Scali (63’ De Iorio Francesco), Palumbo (77’ Volentieri), La Marca (85’ Costantino), Bagnoli (57’ Casucci), Marchi. Allenatore: Perini.

PIENZA: Pelliccione, Sadiki (46’ Gori), Bianciardi (58’ Guerra), Pinsuti (73’ Bonari), Palla, Borneo, Veliz, Camillucci, Esposito, Sodiq, Cossa. Allenatore: Rosignoli.

Arbitro: Bello di Empoli.

Marcatori: 22’ Pobega, 28’ Palumbo, 91’ Volentieri.

MONTALCINO – Convincente vittoria dei padroni di casa. La sblocca Pobega al 21’ di testa sul primo palo. Pochi minuti ed ecco il raddoppio di Palumbo. Pienza che appare come stordito. Al 32’ traversa clamorosa di Calonaci su punizione. Nella ripresa dopo occasioni nitide per La Marca, Casucci e Volentieri, chiude la contesa al 91’ lo stesso Volentieri di testa, ribadendo in rete da pochi passi. È il sigillo di un meritato tris dei locali, a spese di un Pienza comunque propositivo.