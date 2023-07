Mondiali in Giappone Su il sipario per Lisa

Palcoscenico mondiale per Lisa Angiolini, di scena in questi giorni con la nazionale ai campionati di nuoto in Giappone. La manifestazione, in fase di svolgimento sino al 30 luglio a Fukuoka, mette in palio ben 76 titoli iridati nelle diverse discipline tra nuoto, tuffi e pallanuoto.

La campionessa poggibonsese, in forza alla Virtus Buonconvento ed entrata da qualche tempo tra gli effettivi del Centro sportivo Carabinieri, si cimenterà nel Paese del Sol Levante nei 200 e nei 100 rana. Specialità quest’ultima che ha permesso a Lisa Angiolini, 28 anni il 29 giugno, di distinguersi di recente in ambito sia nazionale (ad aprile il titolo conquistato agli Assoluti di Riccione) che europeo (l’argento dello scorso anno alla competizione continentale di Roma). Sarà in vasca il 24 luglio per i 100 rana e il 26 per i 200.

Senza dimenticare anche i tre successi ai Giochi del Mediterraneo nell’edizione del 2022 a Orano, in Algeria, e il contributo al bronzo europeo dell’Italia nel 2021, a Budapest, nella staffetta 4 x 200. Un percorso azzurro capace di offrire soddisfazioni a Lisa e al suo collettivo con in testa il coach Gianluca Valeri, allenatore e presidente della Virtus Buonconvento. A fare il tifo per Lisa anche una festosa schiera di sostenitori da Poggibonsi e dalla Valdelsa. Lisa ha preparato l’evento internazionale in vasca a Colle di Val d’Elsa, negli spazi acqua della Piscina Olimpia, dopo aver conseguito un’altra qualificazione per una vetrina prestigiosa a livello mondiale, con la partecipazione dei migliori nelle singole specialità.

Paolo Bartalini