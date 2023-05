Mister Sannino dal record di punti al trionfo svizzero

Dal record di punti (eguagliato) della Robur in serie A nel 201112 con annessa semifinale di Coppa Italia persa contro il Napoli alla terza serie svizzera, l’equivalente della serie C italiana. Dopo un lungo peregrinare all’estero, periferie del calcio incluse, Giuseppe Sannino, ex mister della Robur ma anche di Varese, Chievo, Carpi, Salernitana, Novara, Catania e Palermo, ha vinto il campionato con l’Fc Paradiso, società di Lugano dove era arrivato lo scorso inverno dopo la fine del suo rapporto con la Nocerina (serie D). Per Sannino, classe 1957, quella elvetica è la quarta esperienza all’estero dopo quelle nel Regno Unito (Watford), Grecia (Levadeiakos in due periodi), Ungheria (Honvéd) e Libia (Al-Ittihad Tripoli). Come detto sulla panchina del Siena Sannino fu protagonista di una ottima stagione. Sembrava la sua rampa di lancio per il calcio che conta invece dopo quell’annata per lui molte delusioni e pochi sorrisi. Fino al Paradiso.