Mister Morello: "L’under 14 in grande crescita"

A stagione terminata, il tecnico dell’Under 14 bianconera Antonio Morello ha tracciato un bilancio dell’annata. "E’ positivo – ha affermato – considerando che la squadra è stata costruita in quindici giorni. All’inizio abbiamo incontrato difficoltà. Ma i ragazzi hanno lavorato tanto e sono cresciuti, chiudendo il campionato oltre ogni aspettativa. La fatica è stata ripagata". "Ho visto tanti ragazzi migliorare sia fisicamente che tecnicamente – ha aggiunto il mister –. Sono state gettate buone basi per il futuro, già oggi ci sono otto giocatori aggregati all’Under 15, ragazzi con qualità tecniche e avanti fisicamente: colgo l’occasione per fare i miei complimenti a Gill e agli altri allenatori che hanno raggiunto obiettivi importanti". "Il momento più bello – ha chiuso il tecnico –? Il minitorneo che ha chiuso la stagione: siamo riusciti a venire fuori, abbiamo risposto colpo su colpo anche ad avversarie che in andata ci avevano messo sotto. Ho visto i ragazzi consapevoli. La soddisfazione nei loro occhi mi ripaga di tutti i sacrifici".