Mister Chini deluso "Gol regalato, poi tutto più difficile"

C’è amarezza nelle parole di mister Giacomo Chini, dopo aver visto la sua Colligiana pareggiare contro il Signa: "Sapevamo che avremmo incontrato una squadra ostica, ma indubbiamente quella di oggi non è stata una delle nostre migliori partite: siamo andati in svantaggio per colpa di un gol regalato, e dopo è stato tutto più difficile. La sola cosa che possiamo fare è rimboccarci le maniche: tra tre giorni c’è un’altra partita ostica, che dobbiamo fare nostra". Decisamente più soddisfatto il tecnico ospite Scargigli: "Per noi era molto importante venire qui e fare punti. Dopo la vittoria della Colligiana contro il Figline sapevamo che avremmo trovato una squadra molto motivata a tentare la rimonta, e noi stiamo soffrendo per la rosa corta ed i turni infrasettimanali. La squadra è stanca, ma per fortuna ora avremo un turno di riposo, che ci permetterà di riprendere le energie e di prepararci a disputare al massimo le ultime cinque partite del campionato".