Mister Chini: "Abbiamo rimesso la sfida in carreggiata"

Si dimostra soddisfatto, il tecnico della Colligiana Giacomo Chini (foto), che si dichiara pronto ad affrontare i play off contro la "bestia nera" Zenith Prato: "Abbiamo vissuto un finale di campionato al cardiopalma: saremmo dovuti essere più attenti e non subire un gol negli ultimi minuti. Fino a quel momento eravamo stati in controllo e non avevamo rischiato nulla. Subito dopo, però, siamo stati molto bravi a rimettere la sfida in carreggiata e a trovare il pareggio". E ancora: "Sono molto soddisfatto di ciò che hanno fatto i ragazzi nel girone di ritorno: c’è da fare loro un grande applauso, anche se resta qualche piccolo rimpianto per le occasioni perse, quando avremmo potuto portarci a ridosso del Figline. In quei casi non siamo stati abbastanza bravi – ha detto il mister – ma non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, che hanno fatto una grande impresa e si sono meritati qualche giorno di riposo prima dei play off: abbiamo raggiunto una posizione importante e vogliamo dimostrare ancora una volta di essercela meritata". Infine: "Dovremo affrontare lo Zenith, che in campionato ci ha battuto due volte: è un avversario di tutto rispetto, ma ci prepareremo al meglio, e sono certo che sarà una partita molto diversa rispetto alle precedenti". Per la Lastrigiana Mattia Valori ha commentato: "Siamo arrivati alla partita senza pensieri: questo ci ha permesso di disputare una bella gara e di chiudere nel migliore dei modi l’annata".