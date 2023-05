Mister Calderini la prende con filosofia "La differenza l’hanno fatta le motivazioni Il bilancio della stagione? Direi positivo"

Perdere ovviamente, come direbbe monsieur Lapalisse, non piace a nessuno, ma il tecnico del Poggibonsi Stefano Calderini (nella foto) la prende con filosofia: "La differenza l’hanno fatta le motivazioni, perché noi faremo la post season ma il Tau si giocava il futuro, uno scenario senza dubbio di maggiore stress, anche emotivo. La partita si è sbloccata subito con questo cross su cui è svettato il loro difensore, una torre che spesso ha fatto reti di questo genere e che si inserisce. Ci abbiamo messo un pochino di tempo a ricompattarci, con qualche difficoltà a trovare i nostri attaccanti. Loro hanno chiuso tutti gli spazi e non è stato facile costruire azioni pericolose che comunque abbiamo avuto, specialmente nel primo tempo, come i nostri avversari del resto. Il Tau ha controllato, il ritmo è calato e il punteggio non è più cambiato. Faccio i complimenti alla squadra di Altopascio che ha raggiunto l’obiettivo di rimanere in serie D in un girone complicatissimo e noi ci concentreremo sui playoff".

Quale bilancio si può tracciare di questa stagione, anche se per voi non è ancora finita? "Senza dubbio positivo – dichiara Calderini – se finiremo terzi come sembra significa che ci sono stati dei valori, il miglior reparto offensivo e la dimostrazione di una continuità notevole dopo quanto realizzato nel 2021-2022. Ci siamo espressi su ottimi livelli praticamente sempre, con compattezza e spirito di coesione e di questo sono pienamente soddisfatto. Non era facile ripetersi ma ci siamo riusciti e per questo ringrazio tutti i nostri ragazzi".

Ma.Ste.