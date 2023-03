Mister Calderini è pronto al rientro in panchina "Puntiamo al terzo posto, restiamo lucidi"

"Maggiore concretezza in fase offensiva, più determinazione nel difendere". Il tecnico Stefano Calderini, pronto al rientro al timone della squadra dopo i due turni di squalifica, indica al Poggibonsi due percorsi da seguire per riprendere il cammino nella graduatoria della serie D girone E.

Tre sconfitte negli ultimi 270 minuti di campionato a carico dei Leoni, che troveranno domenica, in trasferta, un Città di Castello alla ricerca di punti per mettersi al riparo dalle insidie della classifica attuale. I giallorossi, però, proprio alla luce delle avversità del recente periodo, sono chiamati a risollevarsi in un campionato che può ancora offrire all’ambiente la possibilità di un traguardo da tenere in considerazione.

"Cerchiamo di recuperare il terzo posto - afferma mister Calderini - visto che era in nostro possesso e anche con un discreto margine nei riguardi delle formazioni che ci seguivano. Occorre adesso più che mai la lucidità necessaria a fare le cose giuste nel momento opportuno e conservare l’attenzione fino al termine di ogni sfida". Sul piano disciplinare, intanto, nessuno sconto al centrocampista Chiti. Respinto il ricorso della società di viale Marconi, dopo il pesante provvedimento di cinque giornate (ne restano tre), nei confronti del classe 2002 espulso in occasione del match dei Leoni allo Stefano Lotti con la Sangiovannese. Sul versante d’attacco, per la gara esterna con i tifernati, sarà di nuovo a disposizione Regoli.

Paolo Bartalini