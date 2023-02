Mister Bonuccelli loda la ’sua’ Pianese "Il duello con Arezzo sarà fino alla fine"

La lotta è apertissima: la Pianese non molla di un centimetro. L’Arezzo vince, ma i bianconeri sono lì, a due passi, sul pezzo. E venderanno cara la pelle fino all’ultimo, lo hanno dimostrato anche sul difficile campo di Seravezza: quando gli avversari hanno agguantato il pareggio, la reazione dei bianconeri è stata immediata e, con le reti del ritrovato Rinaldini e di Menga, hanno conquistato tre punti preziosi. "Quando è arrivato l’1-1 – ha commentato il tecnico Vitaliano Bonuccelli (foto) – i ragazzi sono stati bravi a ripartire, provando a giocare la palla nonostante il vento contro. Con una bella azione e un gran bel gol è arrivato il nuovo sorpasso, successivamente il tris. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, tutti quanti, anche chi è entrato a gara in corso, hanno dato il proprio contributo in un campo ostico, difficile. Abbiamo vinto la prima delle dieci finali che ci aspettano". "Sono contento – ha aggiunto l’allenatore – perché abbiamo ritrovato intensità, la condizione e giocatori importanti che possono fare la differenza". Il campionato è ancora lungo. "Ho affermato che non siamo più padroni del nostro destino – le parole di Bonuccelli –, ma ho sbagliato: dovessimo vincerle tutte in virtù dello scontro diretto, il campionato sarebbe nostro… Ma la sfida è tutt’altro che semplice: tutte le partite presenteranno delle difficoltà, a partire da domenica (al Comunale arriverà il Ghiviborgo, ndr). Vogliamo che il duello tra noi e l’Arezzo, vittorioso sul difficile campo di Ponsacco, si protragga fino alla fine. Il Poggibonsi, avendo perso l’ultima, credo che ormai sia un po’ troppo distante per rientrare. C’è grande bagarre anche nella parte bassa della classifica, con 10-11 squadre che si giocano la salvezza, gli avversari che incontreremo avranno bisogno di punti, ci dovremo far trovare pronti". Nota di merito a Elia Menga, ottima soluzione alternativa in attacco. "Si è ripreso quello che aveva lasciato per strada – ha chiuso il mister –. Ha fatto anche una gran partita anche sotto l’aspetto fisico".