E’ arrivata una nuova chiamata per il giovane attaccante della Robur Alessandro Rovetini, da parte del commissario tecnico della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro Daniele Arrigoni.

Le promesse della Serie C saranno impegnate tra qualche giorno in una partita amichevole contro la Ternana: la sfida è in programma mercoledì 22 febbraio. La tabella di marcia prevede per il giorno precedente, martedì, il raduno con successivo allenamento pomeridiano.

Quindi, il test, con calcio di inizio alle 15, al campo sportivo Renato Perona di Terni. Rovetini è stato protagonista, con la maglia della Robur addosso, anche nell’ultimo fine settimana: ha segnato una delle tre reti che hanno permesso all’Under 15 di Gill Voria di espugnare il difficile campo di Pontedera per 3-2. Anche grazie ai suoi gol la Robur è seconda a -2 dalla capolista Entella.