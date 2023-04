Messa in sicurezza dello stadio Oggi l’incontro con la società

E’ fissata questa mattina la verifica in contraddittorio, voluta dall’amministrazione, tra i tecnici del Comune e quelli dell’Acr Siena, in merito alla questione Artemio Franchi. Una verifica richiesta e inviata alla società bianconera venerdì scorso, dopo un incontro svoltosi, appunto, in Comune, per verificare se da parte dello stesso club di serie C ci siano stati gravi inadempienze riguardo ai lavori da effettuare.

Una decisione presa dopo la mancata sottoscrizione, da parte della Robur, del cronoprogramma redatto e imposto dall’amministrazione, che prevedeva anche verifiche quindicinali sullo status degli interventi. L’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva Paolo Benini ("Francamente speravo in un epilogo diverso", il commento che l’amministratore ha fatto sulla sua pagina Facebook) ha definito la verifica in contraddittorio, il "primo passo formale verso la revoca della concessione dello stadio".

"Dal nostro punto di vista ci sono state delle carenze e vogliamo verificare se è così con lo stesso club – ha detto Benini venerdì –. Se ne avremo la conferma ci riapproprieremo dello stadio. E’quindi necessario agire celermente perché agosto è vicino". Il riferimento al mese di agosto è perché gli interventi di adeguamento della gradinata e della tribuna, di un valore di circa un milione e 300mila euro e che richiedono 120 giorni lavorativi, devono essere effettuati entro quel mese, in vista dell’inizio della stagione sportiva 20232024.

"La mia non è una ripicca personale nei confronti dell’ingegnere Emiliano Montanari – le parole dell’assessore –, ma una presa di posizione a tutela del territorio. Quando qualcuno si è assunto degli obblighi contrattuali, deve rispettarli".