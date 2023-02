Mensa Sana a caccia del riscatto con Livorno

Mettersi alle spalle la grande amarezza per il derby perso in casa del Costone e pensare a tornare al successo domenica, quando arriverà al PalaEstra (ore 18) Don Bosco Livorno, ultima della classe a quota 6 punti (con la Synergy Valdarno). Nella stracittadina la Mens Sana Basketball Academy hanno palesato i soliti limiti che avevano condizionato diverse gare precedenti, cedendo nel finale per le difficoltà offensive ma anche per disattenzioni difensive, visti i 51 punti concessi a Bruttini e soci nei primi 20 minuti. Contro un avversario di qualità, almeno sulla carta, nettamente inferiore al Costone, la Mens Sana è dunque chiamata al riscatto per bissare il successo dell’andata a Livorno e rilanciare in chiave playoff. Domenica agli ordini di coach Binella ci sarà sicuramente Lazzeri, in ripresa dopo il problema al ginocchio ed in campo per qualche minuto anche nel derby dopo due mesi ai box mentre è da valutare la caviglia destra di Benincasa. Lunedì sera intanto la formazione Under19 Gold biancoverde guidata da coach Lanza ha perso in casa dei pari età Synergy col punteggio di 87-86.