Mens Sana, vittoria o stagione finita. Carica Binella: "Battiamo Prato"

di Guido De Leo

La Mens Sana Basketball Academy oggi alle 18 torna al PalaEstra per gara3 di semifinale playoff contro la Pallacanestro Prato 2000. Una gara con le spalle al muro per i biancoverdi che sono sotto 2-0 nella serie e che vogliono provare a tornare a giocare in casa mercoledì per l’eventuale gara4. "Vogliamo ovviamente provare a vincere una gara in questa serie di play-off anche se sappiamo che siamo nettamente sfavoriti – le parole di coach Pierfrancesco Binella (nella foto) alla vigilia della palla a due – per quello che hanno detto le prime due gare della serie. Eravamo consapevoli che avremmo potuto avere delle difficoltà e così è stato ma per noi sarà comunque un grande stimolo provare a vincere in casa nostra davanti alla nostra gente e in un contesto che potrebbe rappresentare la nostra ultima partita della stagione anche se proveremo ovviamente a far sì che ciò non accada. Sarà molto importante giocare davanti ai nostri tifosi, dal punto di vista tattico proveremo a fare meglio in attacco perché in queste due prime gare abbiamo avuto una buona solidità difensiva ma abbiamo avuto problemi offensivi. Spero che giocare in casa ci aiuti a ritrovare maggiore qualità offensiva e riferimenti vicini alle nostre abitudini". Sarà importante partire bene e trascinare il pubblico del PalaEstra per avere in mano l’inerzia della sfida. "Certamente avremo la spinta di giocare in casa e la voglia di cambiare l’inerzia della serie. Prato è un avversario superiore sulla carta ed in alcuni aspetti lo ha anche dimostrato sul campo. Dobbiamo essere più incisivi per quello che è la nostra produzione offensiva e migliorare altri aspetti del gioco. Correggere dettagli per essere più produttivi e qualitativi in entrambe le metà campo – ha concluso coach Binella - e riuscire a coinvolgere il pubblico sono i nostri obbiettivi per gara3".