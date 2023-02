Mens Sana, vigilia di concentrazione I tifosi si ritrovano

È già la vigilia del derby del PalaOrlandi di domani alle 18. Per la Mens Sana Baskteball Academy sarà l’occasione per provare a bissare il successo casalingo dell’andata e quello di Montarioso di due stagioni fa, giunto proprio nel finale di una gara tiratissima. La ricorsa, non semplicissima, ai playoff per i biancoverdi passa necessariamente dalla stracittadina di domani alla quale Pannini e soci ci arrivano dopo due settimane di lavoro particolari e senza impegni ufficiali per la chiusura del PalaEstra. A proposito dell’impianto di Viale Sclavo, l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’ ricorda che per tutti i soci e i tifosi che lo vorranno è stato organizzato un ritrovo alle 17,30 al bar Mens Sana domani per vedere la sfida del PalaOrlandi, stanti i pochi tagliandi destinati ai tifosi ospiti.

Nel frattempo hanno ripreso a giocare sul parquet amico anche le giovanili biancoverdi: la Under 17 Gold guidata da Spadoni e Burroni ha ceduto contro i pari età di Legnaia 84-65.