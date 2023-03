Mens Sana, tre gare per l’accesso ai playoff

La Mens Sana Basketball Academy è attesa da un trittico di gare molto importanti spalmate in appena otto giorni. Centoventi minuti decisivi per la corsa all’ultimo posto disponibile per i playoff, conteso anche da Altopascio, che attende Pannini e compagni giovedì sera. Ma prima di pensare alla gara contro i lucchesi (e a quella successiva del 2 aprile contro Agliana al PalaEstra) la Mens Sana deve provare a battere a domicilio domani sera (palla a due alle 21,15) la Synergy Valdarno. "Quello di San Giovanni Valdarno è tradizionalmente un campo ostico – le parole di coach Pierfrancesco Binella – e una partita complessa contro una squadra che nonostante la posizione di classifica ha sempre dato grandi prove di attitudine, determinazione e voglia specialmente in casa. Per cui dobbiamo essere coscienti di andare a giocare una partita complicata anche perché non c’è sempre più pressione quando si affrontano formazioni che hanno meno punti di noi in classifica".

I biancoverdi, dopo il clamoroso successo in rimonta nel derby contro la Virtus sono incappati in una sconfitta molto netta contro Lucca, che ha giocato una gara sostanzialmente perfetta. "Domenica scorsa abbiamo perso contro una squadra in grande crescita e che gioca un basket veramente eccellente – ha proseguito Binella –. Faccio i complimenti ai nostri avversari dell’ultimo turno perché hanno davvero dimostrato grande qualità. Rispetto alla classifica del girone di andata sono in netta risalita". Non è stato però tutto da buttare, almeno per quanto riguarda l’atteggiamento. "Noi abbiamo sofferto molto la loro fisicità nei primi due quarti e poi abbiamo avuto il pregio di non mollare anche se la partita era seriamente compromessa giocando un terzo e quarto parziale con grande sforzo e sacrificio. Dobbiamo quindi ripartire da questo da questo spirito, coscienti di doverlo fare dalla palla a due iniziale cercando di contenere da subito la voglia di vincere dei nostri avversari che come noi saranno molto motivati". Per la sfida di domani coach Binella spera fortemente di tornare ad avere il roster al completo dopo alcune settimane condizionate dalle numerose assenze. Lazzeri è però in forte dubbio mentre qualche speranza in più c’è per Buca che ha saltato le ultime due gare casalinghe contro Virtus e Lucca per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio.

Guido De Leo