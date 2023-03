Mens Sana, sale la febbre da derby La Fip ’aumenta’ le promozioni

Mancano appena due giorni alla stracittadina del PalaEstra tra Mens Sana Basketball Academy e Stosa Virtus. Due formazioni con roster ed ambizioni decisamente diverse ma un derby importante per entrambe. La formazione di casa, scottata dalla rimonta subita all’andata (una delle tante della stagione), sarà priva del playmaker Duccio Benincasa, appiedato per un turno dal giudice sportivo, mentre dovrebbero recuperare, anche solo parzialmente gli infortunati Pannini ed Empilo, out entrambi nelle ultime due gare contro Quarrata e Cecina. Qualche speranza c’è anche per Lazzeri, anche se le condizioni del lungo (uno dei tanti ex della gara) saranno valutate quotidianamente dallo staff medico.

Nel frattempo la Fip dovrebbe cambiare in corsa la regola per le promozioni in serie B. La Federazione Italiana Pallacanestro ha infatti deciso di non arrogarsi più le 20 wild card previste dalla riforma dei campionati per l’accesso alla B Interregionale 2324, ma di redistribuirle ai vari Comitati Regionali secondo le classifiche dei tornei di C Gold in fase di svolgimento. Questa la nuova distribuzione che prevede 64 qualificate dirette (anziché 44) in aggiunta alle 32 provenienti dalla B. Per la C Gold Toscana-Liguria le promozioni nella categoria superiore saliranno da quattro a sei squadre (dovrebbero essere quattro promozioni dirette e due tramite playoff) ampliando non poco il raggio delle formazioni che sperano nel salto di categoria.

Le classifiche finali dovranno essere determinate entro il 26 giugno e quanto stabilito dall’articolo 9 del Regolamento Esecutivo gare dovrebbe valere oltre che per eventuali rinunce anche per i tre posti già vacanti dopo le sparizioni nei campionati superiori di Eurobasket Roma, Kleb Ferrara e Pallacanestro Firenze. Chi rinunciasse al campionato sarà automaticamente ricollocato in serie D anziché in C.

Guido De Leo