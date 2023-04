Mens Sana, primo maggio di fuoco. Binella: "Prato forte"

Lunedì alle 18 la Mens Sana scende in campo a Prato per gara 1 dei play-off. In casa biancoverde c’è voglia di provare a sovvertire un pronostico che sembra propendere tutto dalla parte dei pratesi, che hanno sfiorato la promozione diretta e che adesso puntano a conquistarla nella post season. "Siamo consapevoli che ci attende una serie molto complessa e per certi versi delicata – le parole del tecnico della Mens Sana Pierfrancesco Binella (nella foto) sulla semifinale playoff contro la Pallacanestro Prato 2000 – contro una squadra forte. Una serie che si gioca al meglio delle cinque gare per cui sappiamo che saranno gare toste, come è stata l’ultima giocata a Prato. In quel caso riuscimmo a vincere e per questo avranno voglia di rifarsi dalla sconfitta". Rispetto ad un match di campionato i temi tattici però potrebbero variare. "Noi ci dovremo preparare molto attentamente anche sui dettagli: i ragazzi riceveranno informazioni diverse rispetto a ciò che è avvenuto nella stagione regolare e dovranno essere preparati sulle situazioni di uno contro uno e su quello che di tattico potrebbe riservare una serie che vivrà di condizioni diverse rispetto campionato. Noi arriviamo da una stagione regolare – ha sottolineato Binella - per certi versi memorabile per quelle che erano le condizioni iniziali e per come ci eravamo preparati a questo campionato. Adesso i ragazzi devono avere l’ambizione di giocare in un contesto che non era previsto e farlo senza niente da perdere come è stata la nostra prerogativa di tutta la stagione". Infine su come la squadra sta approcciando la serie dal punto di vista mentale. "Il morale è alto – ha concluso il coach - c’è curiosità per capire come ci approcceremo alla post season. Dovremo essere preparati e attenti per giocarci le nostre carte".

Guido De Leo