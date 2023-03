Mens Sana nella tana di San Giovanni In palio punti pesanti in chiave play-off

E’ una sfida importante quella che attende la Mens Sana questa sera a San Giovanni Valdarno. Il palio infatti ci sono punti pesanti in chiave dodicesimo posto, l’ultimo disponibile per la qualificazione ai playoff. Quella contro la Synergy sarà la prima di due trasferte consecutive visto che poi, giovedì 30 marzo alle 20,30 Pannini e soci saranno di scena a Ponte Buggianese contro Altopascio, in uno scontro diretto davvero pesante. Prima però occorrerà battere la Syngery e riscattare la netta sconfitta di sei giorni fa contro Lucca in casa. Per la sfida di stasera alle 21,15 coach Binella spera fortemente di tornare ad avere il roster al completo dopo alcune settimane condizionate dalle numerose assenze. Lazzeri è però in forte dubbio mentre qualche speranza in più c’è per Buca che ha saltato le ultime due gare casalinghe contro Virtus e Lucca per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Il match sarà trasmesso, come di consueto, sulla piattaforma Starplane. I non abbonati potranno acquistare il match al costo di 10 euro attraverso il link presente sui canali social del club. Il costo del biglietto a San Giovanni è di 8 euro acquistabile direttamente oggi. Infine, la Mens Sana per domani dalle 16,30 alle 18,30 organizza al PalaEstra un evento aperto a tutti i bimbi e le bimbe di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallacanestro. Gli istruttori di minibasket e gli allenatori del settore giovanile biancoverde organizzeranno gare di tiro, giochi di abilità e partitelle a metà campo per tutti i presenti.

Guido De Leo