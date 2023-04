Mens Sana, nel mirino c’è Castelfiorentino

di Guido De Leo

Si chiude domani alle 18 (tutti i match della quindicesima giornata del girone di ritorno saranno in contemporanea) al palazzetto ‘Nedo Betti’ di Castelfiorentino la regular season della Mens Sana Basketball, già certa di un posto ai playoff, contro una formazione, quella dell’ex Virtus e Costone Nepi che in caso di vittoria festeggerà la promozione diretta.

"Castelfiorentino è una squadra che giocherà una gara decisiva – ha detto coach Binella ieri dopo l’allenamento al PalaEstra – per cui siamo consapevoli che troveremo un ambiente molto caldo e entusiasta. I nostri avversari hanno giocato un campionato sempre nelle primissime posizioni e cercano il sigillo finale mentre noi domani sapremo chi sarà il nostro avversario nel primo turno dei play-off. Anche per noi dunque è una gara importante per il nostro prossimo futuro".

La testa però è già verso la post season, indipendentemente da chi sarà l’avversario di Pannini e compagni tra Prato, Virtus e Arezzo con prima palla a due domenica 30 aprile. "Stiamo cercando di lavorare nella prospettiva di aumentare il carico fisico, abbiamo avuto qualche problema legato a piccolo infortuni che abbiamo scelto di gestire perché questa settimana ce lo permetteva. Proveremo ad arrivare alla prossima settimana al massimo delle condizioni per prepararci al meglio ed essere pronti a sfidare prima di tutto noi stessi verso un turno di playoff che ad inizio stagione sembrava davvero impensabile ma che adesso è sicuramente molto stimolante. Domani – ha concluso Binella - ci prepareremo anche da un punto di vista ambientale visto che come dicevo troveremo un ambiente particolarmente carico e calco ma so che ci seguiranno come sempre un nutrito gruppo di tifosi da Siena. Per noi è sempre motivo di grande piacere, supporto ed aiuto in una gara che ci vede sulla carta sfavoriti ma che giocheremo con grande entusiasmo".

Per chi volesse seguire i biancoverdi in trasferta la società di Viale Achille Sclavo ha comunicato che i biglietti per la partita (massimo 100 unità) saranno acquistabili al palazzetto ‘Nedo Betti’ direttamente domani al prezzo di 8 euro. Come di consueto ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming sulla piattaforma Starplane.