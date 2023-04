Mens Sana, morale alto ma Agliana è un duro ostacolo

La vittoria a Ponte Buggianese contro Altopascio ha lasciato in dote alla Mens sana Basketball Academy un piede e mezzo nei play-off e il morale alto. Le tre vittorie nelle ultime quattro giornate (contro Virtus, Synergy Valdarno ed appunto Altopascio intervallate dalla netta sconfitta contro Lucca) hanno cambiato la classifica di Pannini e compagni adesso all’undicesimo posto. Manca però un altro, ulteriore, sforzo per qualificarsi alla post season e giocarsi le proprie carte. Domani al PalaEstra arriva Agliana per la quart’ultima giornata di regular season: un impegno sulla carta molto tosto contro una squadra stabilmente in zona playoff da inizio stagione e vincitrice nel match di andata ben oltre l’80-73 finale. Binella per l’occasione spera di poter recuperare Empilo, assente nell’ultimo turno per un problema alla spalla rimediato a San Giovanni Valdarno. Le condizioni dell’ala francese saranno monitorate fino a poche ore prima della palla a due contro i pistoiesi del lontano ex Lorenzo Bruno. Dovrebbero essere della gara invece sia Dorin Buca che Niccolò Lazzeri, rientrati part time nella battaglia sportiva di Ponte Buggianese dopo alcune gare ai box. Non al meglio della forma ma comunque determinanti con la loro fisicità i due lunghi possono tornare ad essere un’arma in più per i rush finale e poi nella post season. Nel frattempo, mentre la prima squadra era impegnata con due turni ravvicinati in trasferta le giovanili hanno proseguito nei rispettivi tornei. La Under 19 Gold in Coppa Toscana ha vinto in casa del Cus Firenze 76-58. L’Under 17 Eccellenza nella Fase Interregionale ha ceduto in casa della Sporting BK P.S. Elpidio per 86-51. I pari età della Under 17 Gold hanno invece vinto contro Santo Stefano 77- 67.

Guido De Leo