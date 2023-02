È iniziata la settimana che porterà la Mens Sana al derby di domenica alle 18 in casa del Costone. I ragazzi di coach Pierfrancesco Binella sono reduci dallo stop forzato dell’ultimo turno contro Quarrata (che sarà recuperato il prossimo 1 marzo alle 20,45) e solamente da ieri hanno potuto tornare a svolgere la normale attività al PalaEstra. In vista della stracittadina il tecnico biancoverde, uno dei tanti ex della gara, recupera sicuramente Iozzi che ha scontato le due giornate di squalifica mentre spera di poter contare anche sull’altro lungo, ovvero Lazzari, out nelle ultime uscite per un problema al ginocchio costantemente monitorato dallo staff mendico mensanino. Quello di Montarioso sarà il primo di una serie di impegni ravvicinati per la Mens Sana. Tra la stracittadina in casa del Costone alla trasferta di Altopascio (mercoledì 15 marzo), la formazione biancoverde affronterà nell’ordine Don Bosco Livorno (domenica 26 febbraio in casa alle 18), Basket Cecina (in provincia di Lucca sabato 4 marzo alle 21,15 ) e la Virtus, nel quarto ed ultimo derby del campionato, domenica 12 marzo alle 18 in Viale Sclavo. Sono scese in campo nel frattempo le giovanili di Viale Sclavo. I ragazzi della Under 17 Eccellenza di coach Discepoli (seconda fase) hanno battuto i pari età di Pistoia 75-72 (18-21;37-37;55-58). Sconfitta misura a Firenze per laUnder 14 élite battuta dalla Sancat 44-43.

Guido De Leo