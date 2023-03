Mens Sana indomabile. Che impresa! Va sotto, soffre, poi la grande rimonta

MENS SANA

74

DANY QUARRATA

73

MENS SANA: Buca 2, Bartoli, Iozzi 4, Menconi 20, Benincasa 5, Tilli, Milano, Sabia 12, Bovo, Tognazzi 28, Bacci 3. All. Binella.

QUARRATA: Zucconi, Balducci 5, Mazzullo, Cantrè, Falaschi 9, Rossi 8, Regoli Fe. 14, Frati, Riccio 16, Calugi 6, Regoli Fr. 3, Mustiatsa 12. All. Tonfoni.

Arbitri: Corso, Sposito.

Parziali: 18-17, 33-37, 46-56.

SIENA – In maniera incredibile la Mens Sana rimonta sei punti a Quarrata negli ultimi venti secondi e porta a casa una vittoria insperata. Un 74-73 entusiasmante, per come è arrivato, in una serata in cui mancavano Pannini, Empilo e Lazzeri; decisamente meno avvincente per la qualità del gioco espresso nei primi trentanove minuti, ma si può ampiamente soprassedere. Memorabile prestazione di Tognazzi, autore di 28 punti, inclusi i due decisivi a cronometro fermo; ottimo Menconi, 20 per lui, buona parte dei quali nell’ultimo periodo; discreto Sabia, 12 punti e 14 rimbalzi. Una serata che rischiava di essere deprimente, per i ripetuti errori ai liberi, per i tanti errori in attacco, per l’imprecisione nel tiro dalla lunga distanza, che si è trasformata in esaltazione alla sirena, quando è stato ritrovato quel vantaggio che mancava dal 30-29 nel primo tempo.

Il finale merita di essere raccontato subito: all’altezza degli ultimi due minuti Quarrata si presenta avanti di nove lunghezze (64-73 sul tabellone), poi Menconi mette la tripla, che sembra illusoria, del -6. Tognazzi commette infrazione di doppio palleggio, Menconi va a sbattere contro la difesa avversaria, Iozzi forza una conclusione, a trenta secondi dalla fine Quarrata ha sei punti di vantaggio e la palla in mano. Menconi la ruba a Balducci che commette antisportivo: uno su due dalla lunetta, poi fallo su Tognazzi che li mette entrambi (70-73). Quarrata non rimette in tempo la palla, infrazione di cinque secondi, altro fallo sistematico su Menconi che fa 22 (72-73); di nuovo palla agli ospiti, che non capitalizzano, sul ribaltamento ennesimo uno contro uno di Tognazzi su cui la difesa avversaria commette fallo a due secondi dal termine. La mano del cecchino biancoverde non trema, è sorpasso (74-73), quindi il disperato tiro da metà campo degli ospiti si infrange sul tabellone per l’apoteosi biancoverde.

Prima di arrivare alla bagarre finale si era passati attraverso un primo tempo abbastanza equilibrato ed un terzo periodo caratterizzato da mille fischi arbitrali, lo stillicidio di entrambe le squadre ai liberi (918 per la Mens Sana in quel frangente, 9-16 per gli ospiti) ed una Quarrata che raggranellava anche dodici punti di vantaggio (40-52). Un margine che, pur ridotto, sembrava che gli ospiti potessero tenere ogni volta che la Mens Sana provava a riavvicinarsi. Sembrava, perché poi gli ultimi venti secondi hanno completamente cambiato il corso della partita. Stefano Salvadori