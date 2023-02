Mens Sana, il 30 marzo la gara contro Altopascio

Si avvicina il ritorno in campo per la Mens Sana Basketball Academy che domenica alle 18 attende Don Bosco Livorno in viale Sclavo per una gara molto importante per tentare di invertire la rotta (3 ko e una successo nelle 4 uscite del girone di ritorno) e rilanciarsi in chiave lotta per gli ultimi posti playoff. La sfida contro i labronici sarà la prima di due casalinghe ravvicinate visto che mercoledì 1 marzo alle 20,45 è fissato il recupero, sempre al PalaEstra, contro Quarrata (la gara era stato posticipata a causa del sisma). Non sarà l’unico turno infrasettimanale di Pannini e compagni nel mese ormai alle porte. C’è stata però una modifica al calendario, che la società biancoverde ha comunicato sulle proprie pagine social nella serata di mercoledì. La variazione riguarda la partita in programma giovedì 16 marzo contro Altopascio che è stata spostata a giovedì 30 marzo a causa dell’indisponibilità del campo della squadra avversaria. La sfida, valida per la nona giornata di ritorno, si giocherà alle 20.30 al Palasport Pertini di Ponte Buggianese (in provincia di Pistoia).