La Mens Sana Basktball Academy si allena al PalaEstra per preparare la sfida di sabato alle 20,30 contro Quarrata, anticipo della quarta giornata di ritorno. In casa biancoverde c’è ancora un po’ di rammarico per la sconfitta di sabato scorso a Firenze contro l’Olimpia Legnaia dopo un match controllato per tre quarti abbondanti prima di un clamoroso crollo finale costato ben 31 punti, quelli concessi ai padroni di casa. Servirà, come minimo, quindi non ripetere gli errori commessi nell’ultimo turno per provare a battere il team pistoiese che all’andata inflisse una dura lezione a una Mens Sana in rodaggio.

Contro Quarrata coach Pierfrancesco Binella recupera Iozzi (che ha scontato la seconda e ultima giornata di squalifica rimediata a Pontassieve) mentre spera di avere a disposizione, anche solo parzialmente l’altro lungo out nelle ultime uscite, ovvero Lazzeri, ancora ai box per un problema al ginocchio e non rischiato contro Legnaia per non pregiudicarne l’impiego. Mentre la prima squadra è concentrata sulla gara di sabato sera (anticipo dovuto all’impegno casalingo della Emma Villas domenica contro la Luve Civitanova) nell’ambiente cresce l’attesa per il derby di domenica 19 febbraio in casa del Costone. Una stracittadina molto sentita anche se non mette in palio un traguardo immediato come la promozione diretta dell’anno scorso quando le due formazioni erano protagoniste in C Silver. Nel frattempo sono scese in campo anche le formazioni giovanili biancoverdi. La Under 19 Gold di coach Lanza, nel match di Coppa Toscana, ha regolato in casa il Cus Firenze col finale di 89-63. Bene anche la Under 17 Eccellenza guidata dal tecnico Discepoli che ha vinto contro i pari età della BNV Pontedera per 89-79.

Guido De Leo