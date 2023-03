Mens Sana e Costone, corsa play-off La Stosa Virtus sogna grandi traguardi

L’entusiasmante vittoria della Mens Sana su Quarrata ha aperto uno scenario di campionato assolutamente interessante in Serie C Gold. Il successo ottenuto nel recupero della quarta giornata di ritorno, rinviata a causa del terremoto, ha permesso alla squadra di coach Binella di raggiungere in classifica, a quota 16 punti, Costone, Lucca e Altopascio. Quattro squadre che si giocano, nelle restanti 9 giornate di campionato, gli ultimi due posti disponibili per accedere alla griglia play-off. Una lunga volata in cui avrà un’importanza assoluta la classifica avulsa, specie in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione regolare. Mens Sana e Costone si sono già affrontate due volte e il bilancio è di assoluta parità: una vittoria a testa e sempre con uno scarto di 9 punti. Speculare ma opposta invece la situazione negli scontri diretti con le altre due dirette concorrenti: la Mens Sana ha battuto Altopascio (+25) ma ha perso a Lucca (-5), viceversa il Costone ha perso in casa con Altopascio (-8) ed ha vinto a Lucca (+6, la partita dei 3 tempi supplementari e prima vittoria di coach Ricci dopo essere subentrato a Fattorini). Decisivi come mai saranno gli scontri diretti del girone di ritorno: la Mens Sana ospita Lucca il prossimo 19 marzo, mentre farà visita ad Altopascio il 30 (match che si doveva disputare nel turno infrasettimanale del 15 marzo ma che è stato rinviato a causa dell’indisponibilità del palasport "Pertini"); il Costone invece si recherà ad Altopascio l’8 aprile e attende al PalaOrlandi Lucca il 16. Lucca e Altopascio nel frattempo si sono già affrontate all’andata e al ritorno e il computo del doppio confronto vede in vantaggio Lucca con una differenza canestri di +17. Ma quella per i playoff non è l’unica bagarre del campionato.

Anche la Virtus è in lotta con Prato, Cecina e Castelfiorentino per le prime tre posizioni di classifica, quelle che regalano la promozione diretta in Interregionale senza passare dai playoff. In vetta Prato ha riportato due vittorie nei confronti con Cecina, la quale gode di un doppio vantaggio nei confronti di Castelfiorentino. Il team castellano è indietro anche nei confronti di Prato, dove ha perso di 6 punti (prossimo confronto diretto in programma il 2 aprile). In estrema sintesi, Castelfiorentino è in vantaggio solo con la Virtus, per effetto della vittoria ottenuta nel girone di andata (71-66, dopo un tempo supplementare). Oltre a questo, la Virtus ha anche due punti da recuperare in classifica rispetto alle altre contendenti. Fattori chiari, questi, che fanno capire quanto sia importante lo scontro diretto di domenica al PalaPerucatti per la squadra di coach Franceschini: battere Castelfiorentino e possibilmente ribaltare il -5 dell’andata regalerebbe alla Virtus un grandissimo vantaggio nella volata per la promozione diretta.

Andrea Frullanti