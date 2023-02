Mens Sana: dubbio Lazzeri e Benincasa Alle 18 al PalaEstra arriva il Don Bosco Binella avverte: "Servirà grande attenzione"

Dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa la Mens Sana Basketball Academy torna in campo oggi alle 18 contro Don Bosco, già battuta all’andata. "Ci aspetta una partita molto diversa rispetto all’avversario di domenica, non tanto per il contesto emotivo ma soprattutto perché Don Bosco è una formazione che gioca questo campionato con l’obbiettivo di formare giocatori – le parole del tecnico biancoverde Pierfrancesco Binella (nella foto) alla vigilia della palla a due – ed esporli in un contesto che permetta loro di fare una esperienza importante a questo livello. Giocano un basket senza pressione ed alta competitività. Dovremo fare attenzione e ripensare a come fu la gara di andata, che portammo in fondo ma con difficoltà. Il tema tattico sarà quindi molto diverso dalle ultime gare ma saremo pronti".

Nella formazione biancoverde restano da valutare le condizioni di Lazzeri e Benincasa, in forte dubbio rispettivamente per un problema alla schiena e alla caviglia rimediato nella stracittadina. "In settimana abbiamo cercato di lavorare sulle caratteristiche dei nostri avversari e del loro ritmo, facendo fronte a qualche problema di natura fisica post derby che non ci ha permesso di lavorare a ranghi completi". Poi sulle condizioni dei giocatori e quelle in generale del gruppo. "Faremo le nostre valutazioni – ha concluso coach Binella - e cercheremo di recuperare gli acciaccati in extremis ma per quanto riguarda l’atteggiamento è stata una buona settimana di lavoro dopo un derby che abbiamo giocato competendo contro una squadra che ha una prospettiva diversa dalla nostra e questo ci fa pensare che possiamo continuare su questa strada".

La sfida contro i labronici sarà la prima di due casalinghe ravvicinate visto che mercoledì alle 20,45 è fissato il recupero, sempre sul parquet del PalaEstra, contro Quarrata (la gara era stato posticipata a causa del sisma). Non sarà l’unico turno infrasettimanale di Pannini e compagni nel mese ormai alle porte. C’è stata però una modifica al calendario: la variazione riguarda la partita in programma giovedì 16 marzo contro Altopascio che è stata spostata a giovedì 30 marzo a causa dell’indisponibilità del campo della squadra avversaria.

Guido De Leo