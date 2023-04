Mens Sana, domani inizia l’avventura I bianconverdi sono attesi alle 18 a Prato Lazzeri non recupera. Dubbio Menconi

È vigilia di inizio dei play-off per la Mens Sana Basketball che domani alle 18 sarà di scena a Prato per gara1 di semifinale. In casa biancoverde c’è voglia di provare a sovvertire un pronostico che sembra propendere tutto dalla parte dei pratesi, che hanno sfiorato la promozione diretta (20 vittorie e 10 sconfitte in 30 giornate) e che adesso puntano a conquistarla nella post season. Il tecnico dei biancoverdi Pierfrancesco Binella dovrà fare a meno sicuramente del lungo Lazzeri, alle prese ancora col problema alla schiena che ha condizionato sostanzialmente tutta la fase finale del campionato, mentre resta da valutare la disponibilità di Menconi, assente a Castelfiorentino sette giorni fa. Il play classe 2002, top scorer nelle due sfide di campionato (19 punti al PalaEstra, 17 a Prato) farà di tutto per esserci. Riguardo al pubblico, l’impianto ha una capienza assai ridotta per cui la società di Viale Sclavo ha comunicato qualche giorno fa che ha deciso di gestire i pochi tagliandi disponibili in collaborazione con l’Associazione ‘Io Tifo Mens Sana’. Confermate infine date e orari delle altre quattro gare in programma: gara2 si giocherà, sempre alla Palestra Toscanini di Prato alle 21,15 di giovedì. Gara3 andrà in scena invece al PalaEstra tre giorni dopo, ovvero domenica 7 maggio alle ore 18. L’eventuale gara4 sempre in Viale Achille Sclavo mercoledì 10 maggio alle 21. Il quinto ed ultimo atto sarà invece disputato, nel caso le due formazioni fossero sul 2-2 dopo le prime quattro sfide, il 14 maggio a Prato nel consueto orario domenicale delle 18. Oggi è invece in programma gara1 del derby pistoiese tra Agliana e Quarrata (18).

Guido De Leo