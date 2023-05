Mens Sana, cuore e carattere non bastano Vince Prato. Chiusa la stagione biancoverde

MENS SANA

MENS SANA: Buca, Pannini 4, Iozzi 8, Menconi 10, Benincasa 7, Empilo, Milano 5, Sabia 10, Bovo ne, Tognazzi 23. Coach: Binella.

PRATO: Manfredini, Forti ne, Danesi 10, Magni 15, Staino 5, Navicelli 9, Ndoye ne, Smecca 9, Salvadori 17, Pacini 9, Mascagni ne, Settesoldi ne. Coach: Pinelli.

Parziali: 16-21, 35-31, 43-57.

SIENA – Prato fa sua Gara 3 al PalaEstra, batte la Mens Sana 74-64 e chiude la serie, decretando la fine della stagione biancoverde. Un risultato giusto, stanti i valori visti in campo, ma che non sminuisce i meriti di una Mens Sana che ha lottato finché ha potuto, reggendo di fatto solo metà partita di fronte alla maggiore esperienza, fisicità e tecnica dei lanieri. Il match è stato lo specchio fedele di una stagione in cui la squadra di Binella è stata spesso capace di andare oltre i propri limiti pur dovendo rendere l’onore delle armi ad avversari più forti. Come lo è stata Prato in gara-3. La partita si era aperta con la Mens Sana schierata a zona sin dalle prime battute dell’incontro, alternando la 2-3 e la 3-2. Mossa che risulta efficace nella prima metà di primo quarto dove Benincasa, Tognazzi e Menconi trovano quei canestri che permettono ai biancoverdi di stare inizialmente davanti, nonostante le triple di Danesi e Staino per Prato. Ciò nonostante sono i lanieri a chiudere in vantaggio il primo periodo: la bomba del sorpasso porta la firma di Pacini, quella del primo allungo è di Salvadori, dopo 10’ Prato è avanti di 5 punti. Nel secondo quarto la partita già molto intensa diventa ancor più vibrante. È il miglior momento della Mens Sana che torna alla difesa individuale, Tognazzi impatta le sorti dell’incontro a quota 23. È ancora Tognazzi (il migliore coi suoi 23 punti finali) a regalare il nuovo vantaggio mensanino sul 30-28: un canestro che lancia la Mens Sana verso il +4 con cui chiude il primo tempo. Il terzo quarto è quello in cui Prato dà la spallata al match, stringendo le maglie in difesa e costringendo la Mens Sana a ben 4 palle perse consecutive. Soprattutto la squadra di Pinelli torna a colpire dalla distanza: le prime due triple sono di Danesi e Salvadori e sono due canestri pesantissimi che danno grande fiducia ai lanieri che, infatti, mettono a segno un parziale di 16-0, chiuso da una bomba di Pannini a 2’ dalla fine del periodo. La mazzata è forte e la Mens Sana non riesce a reagire. Il punteggio parziale del terzo periodo, 26-8 in favore di Prato, è una condanna.

La Mens Sana ci prova fino in fondo, entrando con soli 5 punti di distacco nell’ultimo minuto di partita e dimostrando grande cuore . I cori e gli applausi che accompagnano l’uscita dal campo della squadra di coach Binella sono lì a dimostrarlo.

Andrea Frullanti