Mens Sana contro Lucca. Torna Benincasa

La Mens Sana Basketball Academy si prepara al difficile match di domani alle 18 al PalaEstra contro Lucca, reduce da un ottimo periodo di forma e già vittoriosa all’andata sui biancoverdi che pagarono a carissimo prezzo alcune indecisioni finali dopo tre quarti ben giocati. Tornano Benincasa e probabilmente Buca mentre Lazzeri sarà ai box anche domenica, sperando che possa rientrare per la doppia trasferta consecutiva di Valdarno (sabato prossimo alle 21,15 a San Giovanni) e Altopascio (giovedì 30 alle 20,30). Mentre Pannini e compagni pensano ai prossimi impegni, decisamente molto importanti in chiave playoff, le formazioni della nutrita cantera biancoverde proseguono nei loro rispettivi tornei. Oggi alle 18,30 al PalaEstra la Under 17 Eccellenza di coach Nicola Discepoli sfida Cab Stamura Ancona Basket in un match valido per la fase interregionale. Gli altri Under 17, quelli Gold, guidati da coach Spadoni hanno invece vinto il derby con i pari età della Virtus in trasferta: 31-51 il finale per i giovani mensanini. Infine nel match di Coppa Toscana degli Under 19 Gold successo esterno pesante anche per la formazione di coach Lanza che ha espugnato il parquet del Valdelsa Basket con finale di 66-71.