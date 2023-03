Mens Sana con il vento in poppa. Tocca a Lucca

La Mens Sana vive con grande entusiasmo l’attesa per il ritorno in campo, ancora al PalaEstra, domenica alle 18 contro Lucca. Il posticipo del turno infrasettimanale contro Altopascio per l’indisponibilità del campo di casa degli avversari (la gara si giocherà il prossimo 30 marzo) ha permesso a Pannini e soci di recuperare energie fisiche e mentali dopo un match molto dispendioso come il derby. Domenica coach Binella rispetto alla stracittadina recupererà sicuramente il play Benincasa, che ha scontato il turno di squalifica, mentre resta in dubbio Buca anche se le due condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. La speranza è quella di recuperarlo almeno per poterlo avere a disposizione per qualche minuto. Non ci sarà invece l’altro lungo, Lazzeri, che ne avrà almeno per un’altra settimana per recuperare al meglio dalla serie di fastidiosi infortunati che ha avuto recentemente. Chi anche contro Lucca sarà in cabina di regia è Marco Menconi, ancora una volta decisivo. "Siamo stati davvero bravi a recuperare lo svantaggio un’altra volta come contro Quarrata – le parole del play carrarese tornando sul successo nel derby -. Ci abbiamo creduto fino in fondo come è nel dna di questo club. Sono fortunato a mettere la tripla in un momento molto importante dopo quella del capitano (Pannini, ndr). Ma siamo stati davvero tutti i bravi, anche segnando i liberi quando contavano. C’è stato un pubblico favoloso, un palazzetto trascinante che per questo livello è incredibile. Se le rimonte ci riescono sempre in casa gran parte del merito è anche loro. Bravi noi che ci abbiamo creduto sempre e grazie davvero ai nostri tifosi. Adesso abbiamo tre gare contro Lucca, Valdarno ed Altopascio che contano molto".

Guido De Leo