Mens Sana, cambia una data dei play-off Gara 2 con Prato si gioca giovedì 4 maggio

Cambia qualcosa nel calendario della serie di semifinale playoff della C Gold di basket tra Pallacanestro Prato 2000 e Mens Sana Basketball Academy. Confermata la data della prima palla a due della serie, che sarà lunedì prossimo, 1 maggio, alle 18 per gara 1. Gara 2, inizialmente programmata mercoledì 3 maggio si giocherà invece, sempre alla Palestra Toscanini di Prato e sempre nell’orario delle 21,15 ma giovedì 4 maggio. La terza partita, ovvero gara 3, andrà in scena invece al PalaEstra solo tre giorni dopo, ovvero domenica 7 maggio alle 18. L’eventuale gara4 sempre in Viale Achille Sclavo mercoledì 10 maggio ma alle 20,45. Il quinto ed ultimo atto sarà invece disputato, nel caso le due formazioni fossero sul 2-2 dopo le prime quattro sfide, il 14 maggio a Prato nel consueto orario domenicale delle 18. Mentre la prima squadra di coach Pierfrancesco Binella si prepara al meglio al primo turno di post season le formazioni giovanili di Viale Achille Sclavo proseguono le loro rispettive stagioni che si avvicina alla fase decisiva. Gli Under 17 Gold di coach Spadoni hanno vinto in casa del Costone la stracittadina di categoria: 59-55 il punteggio finale per i giovani biancoverdi. È andata meno bene ai ragazzi della formazione Under 15 Gold che hanno perso 66-51 (22-13; 39-26; 55-36 i parziali) in casa dei pari età della Unicusano Livorno.

Guido De Leo