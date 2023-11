Mens Sana Brambilla: "Sfida ostica in trasferta contro il Don Bosco"

"Sarà una sfida importante. Al pari di Pino Firenze, il Don Bosco è forse la squadra che ci può mettere in maggiore difficoltà. Noi pensiamo ad allenarci. Ogni settimana lo facciamo per cercare di migliorare sempre più come squadra. Quindi sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni anche sabato". Parole di Alessandro Brambilla (foto), playguardia della Mens Sana, nella settimana che conduce i biancoverdi allo scontro al vertice di sabato al PalaMacchia di Livorno, casa del Don Bosco (ore 18.45). I labronici, al pari di Mens Sana e Pino Firenze, hanno in campionato appena 2. E anche Don Bosco, come la Mens Sana, è riuscita a strappare una vittoria sul parquet di Pino: è quindi logico che chi vince sabato, ultima giornata del girone di andata, arriva primo al giro di boa della prima fase di campionato. Un risultato prestigioso che testimonierebbe la crescita di Mens Sana (miglior attacco del torneo con 88.2 punti di media a partita) e Don Bosco (miglior difesa del girone con 69.4 punti a partita concessi agli avversari). "Ognuno deve aggiungere il proprio mattoncino senza esagerare. Bisogna giocare come una squadra – ha detto ancora Brambilla –. A Siena mi sto trovando molto bene, l’intesa con i ragazzi è cresciuta e si vede anche in campo". Brambilla è tornato a parlare della vittoria di domenica scorsa su Monsummano al PalaEstra. "La differenza l’abbiamo fatta soprattutto in difesa – ha sottolineato –. È questo quello che ci ha permesso di allungare e vincere. Giocare al PalaEstra è stata un’emozione unica. Ho fatto scendere i miei genitori dal nord per venirmi a vedere. Anche secondo loro è stata un’esperienza bellissima".

Nel frattempo, oggi viene svelata la partnership tra Confapi (Confederazione italiana della Piccola e Media Industria Privata di Siena) e Mens Sana Basketball: un passo avanti importante per dare stabilità alla società, come annunciato a inizio stagione dal presidente Francesco Frati, presente alla conferenza di presentazione insieme ad Aviano Savelli e Franco Vaselli, rispettivamente dg e vicepresidente Confapi. Presenti anche i rappresentanti delle aziende associate a Confapi che entrano a far parte del progetto-Mens Sana come sponsor della società.

AF