Mens Sana armata Coach Binella punta sui ‘recuperati’

Tutto pronto al PalaEstra per un derby che torna in casa della Mens Sana a quasi 60 di distanza dall’ultima volta in gare ufficiali. Una stracittadina importante per la classifica, soprattutto per una Virtus in piena lotta per la promozione diretta, ma che vale parecchio anche per i ragazzi di coach Binella, che arrivano da una sconfitta di 19 punti a Cecina ma arrivata al termine di una prestazione più che discreta per almeno 35 minuti considerando anche le assenze pesantissime. Proprio sui ritorni dei vari Pannini, Empilo e Lazzeri Binella punta forte per provare a fare lo sgambetto a Franceschini. Sui primi due le possibilità sono buone e dovrebbero essere della sfida. Sarebbero due recuperi fondamentali visto che nello scarno reparto delle guardie non ci sarà sicuramente Duccio Benincasa, appiedato dal giudice sportivo per un turno. Pannini, dopo due giornate ai box riprenderebbe la cabina di regia insieme a Menconi mentre al francese Empilo sarebbero richiesti, come già successo diverse volte in stagioni, compiti più da ala piccola che da lungo. Il più a rischio resta Lazzeri, out ormai da diverse settimane per una serie di problemi fisici. Uno dei grandi ex della gara (ci sono anche Sabia e Bovo) potrebbe provare a stringere i denti e andare almeno a referto, altrimenti ci sarà lo stesso Bovo, out a Cecina per motivi personali. La biglietterie del PalaEstra sarà aperta oggi a partire dalle ore 16.45 mentre come di consueto il match sarà trasmesso anche sulla piattaforma Starplane. Gli abbonati riceveranno il link direttamente sulla mail personale, mentre i non abbonati potranno acquistare il biglietto attraverso il link presente suo canali sociale del club. Per gli ospiti la biglietteria è gestita direttamente dalla Stosa Virtus.

g.d.l.