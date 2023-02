Mens Sana, aria di derby. Il tecnico Binella recupera Iozzi e Lazzeri

Mancano due giorni all’atteso derby tra Costone e Mens Sana, con i biancoverdi reduci dallo stop forzato a causa dell’indisponibilità del palazzetto nello scorso fine settimana per le scosse di terremoto. Rispetto all’ultima gara giocata, due settimane fa in casa dell’Olimpia Legnaia a Firenze, coach Binella, uno dei grandi ex della sfida, recupera sicuramente Iozzi dopo due giornate di squalifica e confida anche nel rientro di Lazzeri che ha saltato alcune gare a causa di un problema al ginocchio. Non sarà facile bissare il successo del derby di andata anche perché il Costone all’epoca era decisamente incerottato e in difficoltà mentre adesso i gialloverdi sono tornati in fiducia. Ma al di là del campanile e delle rivalità per la Mens Sana si tratta di punti importanti in chiave post season. Dopo la sfida del PalaOrlandi, domenica 26 alle 18, al PalaEstra arriva Don Bosco Livorno per il primo di due turni casalinghi vicinissimi, visto che poi, mercoledì 1 marzo alle 20,45, sempre in Viale Sclavo è fissato il recupero con Quarrata (sempre vincitrice negli ultimi tre precedenti contro Pannini e soci. Tre sfide molto importanti sulla carta che precedendo quella, decisamente più proibitiva, di sabato 4 marzo alle 21,15 a Cecina. Nel frattempo un grande ex biancoverde come coach Alessandro Magro (già assistente e vice allenatore in prima squadra tra il 2006 e il 2014 con inclusi i tanti successi nella ‘cantera’ mensanina) compie una vera e propria impresa eliminando con la sua Germina Brescia la strafavorita Olimpia Milano nei quarti di finale di Coppa Italia di scena da mercoledì a domenica a Torino. Il finale 75-72 premia la grande prestazioni dei bresciani che adesso in semifinale, domani sera alle 20,45 se la vedranno con Pesaro, che invece ha avuto la meglio su un’altra lombarda, Varese (84-80).

Guido De Leo