Mens Sana all’assalto di Arezzo. La palla a due è alle 20

Torna in campo la Mens Sana Basketball Academy questa sera alle 20 contro la Sba Arezzo per l’ultima casalinga della regular season. I playoff, conti alla mano sono già certi ma manca la ciliegina sulla torta per agguantarli definitivamente, magari migliorando l’undicesimo posto attuale. Molto dipenderà, oltre che dal risultato della sfida contro gli aretini, ancora in corsa per la promozione diretta o comunque per il miglior piazzamento ai playoff possibile, anche da quello di Costone-Lucca, in programma alle 18 al PalaOrlandi. I gialloverdi infatti sono a -2 dalla Mens Sana mentre i lucchesi stazionano a quota 24 insieme agli stessi biancoverdi ma nei confronti dei quali hanno i confronti diretti a favore. Per provare a battere Arezzo e tornare al successo casalingo dopo i due stop di fila (contro la stessa Lucca ed Agliana), coach Pierfrancesco Binella rispetto alla grande e meritata vittoria di Prato recupera sicuramente il giovane centro Buca ma perde, per il riacutizzarsi di un problema alla schiena già ravvisato nelle ultime settimane, l’altro lungo, ovvero Lazzeri. Empilo è invece sulla via del recupero: il francese ha saltato le ultime tre gare per un problema alla spalla che pare in via di risoluzione e qualora fosse a disposizione sarebbe in ballottaggio con Bovo per il decimo ed ultimo posto nel referto odierno. Il match di oggi gratuito per tutti i minori di 18 anni, sarà preceduto da un pomeriggio ricco di eventi al PalaEstra. Si parte alle 15,30 con giochi e gare per i bimbi e le bimbe del Minibasket. Alle 17 merenda in sala ospitality con la collaborazione di Carrefour, alle 17,30 gara di tiro riservata ai ragazzi del settore giovanile e a seguire il match della prima squadra.

Guido De Leo