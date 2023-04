Mens Sana a Castelfiorentino senza troppe pressioni

Ultimo impegno di stagione regolare per la Mens Sana, di scena sul parquet di Castelfiorentino. I ragazzi di coach Pierfrancesco Binella affrontano la trasferta senza particolari pressioni visto che sono certi della qualificazione ai playoff e dell’undicesimo posto con cui concluderanno la regular season: infatti, anche in caso di sconfitta e di contemporanee vittorie di Costone e Altopascio, la classifica avulsa permetterebbe ai biancoverdi di mantenere il vantaggio in graduatoria rispetto alle altre due contendenti. Una posizione che farà affrontare ai biancoverdi la sesta forza del campionato in post season, al momento l’avversario di turno sarebbe Prato. Diverso il discorso per Castelfiorentino: la squadra dell’ex Costone e Virtus Alessandro Nepi va alla ricerca di quel successo che le permetterebbe di raggiungere la promozione diretta in B Interregionale come già fatto nelle scorse giornate da Cecina, Legnaia e Spezia. Ecco quindi che il vero obiettivo della Mens Sana è quello di non recitare il semplice ruolo di vittima sacrificale al cospetto di un avversario che, dal canto suo, avrà invece grandissima motivazione. Assenti in casa Mens Sana Niccolò Lazzeri, ancora fermo ai box, e Marco Menconi, reduce da un piccolo trauma subito nel match contro Arezzo: lo staff mensanino ha deciso di non rischiare il giocatore e di preservarlo in ottica playoff. La partita rappresenta semmai una bella occasione per gli altri giocatori che hanno accusato problemi fisici nella seconda metà di stagione. Il riferimento va in particolare a Dorin Buca e Rick Empilo: poterli disporre nuovamente al meglio della condizione sarà un fattore molto importante nei playoff. Palla a due alle ore 18, così come tutti gli altri incontri di giornata, arbitri dell’incontro saranno Davide Cirinei di Pisa e Gianmatteo Sposito di Livorno.

Andrea Frullanti