Menghetti e Calafiore ai ‘Criteria Nazionali Giovanili’ Dionisi va al Campionato Italiano Assoluto

Ancora un grande risultato per la società Siena Nuoto Asd: Livia Menghetti e Michele Calafiore si sono qualificati, in rappresentanza della città di Siena, ai ‘Criteria Nazionali Giovanili’ che si sono aperti il 31 marzo a Riccione e si concluderanno il 5 aprile, mentre Sofia Dionisi parteciperà il 16 aprile al Campionato Italiano Assoluto. Questo storico risultato, che bissa quello analogo raggiunto nella scorsa estate, conferma la qualità del lavoro che la società e gli allenatori Umberto Gazzini, Massimo Bartalucci, Marco Bruni, Niccolò Di Salvo, Raffaele Palmisano e Lorenzo Califano stanno svolgendo per far crescere un gruppo di atleti in costante miglioramento. Anche le categorie più giovani infatti hanno raggiunto ottimi risultati e tutta la squadra ha contribuito al raggiungimento di importanti piazzamenti in tutte le competizioni a cui hanno partecipato.