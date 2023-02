E’ arrivata, ieri, puntuale, l’ufficialità della squalifica (una giornata) per il centrocampista della Robur Marco Meli, espulso sabato a Cesena per doppia ammonizione. Il numero 14, domenica, non sarà della partita. Da vedere, invece, se potrà prendervi parte Castorani che di turni di stop ne ha beccati due (il primo lo ha scontato al Manuzzi), dopo il rosso in Siena-Pontedera. La Robur ha infatti presentato ricorso perché la sanzione possa essere dimezzata. Mister Pagliuca, sabato, ha chiuso i conti con la giustizia sportiva e tornerà a sedersi regolarmente in panchina, mentre Nico Lelli tornerà a fare il suo vice. Attenzione ai cartellini gialli, però, perché la lista dei diffidati è piuttosto lunga e riguarda tutti i reparti: a Disanto, Riccardi, Belloni, Collodel, Favalli e Frediani un’altra ammonizione costerà una giornata di stop forzato. Intanto il fresco ex Rizzitelli, dopo la risoluzione del contratto con la Robur, ha firmato con il Pomezia, quadra che milita nel campionato di Serie D.