Medaglia di bronzo per il biancoverde Regoli

C’è anche un po’ di Mens Sana Karate sul podio dei Campionati Italiani Fijlkam a rappresentative regionali, andati in scena al PalaPellicone di Ostia. L’atleta biancoverde Federico Regoli, infatti, ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria Master Kumite (combattimento) gareggiando con oltre 500 atleti provenienti da 200 società sportive italiane. Regoli, coordinato da coach Francesco Puleo, ha gareggiato con strategia e capacità nonostante l’infortunio monitorato costantemente dal dottor Roberto Coppini. L’atleta mensanino è approdato in semifinale per poi concludere la finale conquistando la medaglia di bronzo.