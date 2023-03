Mazzola Valdarbia pronto per il Franchi Vai Sinalunghese!

Il Mazzola Valdarbia dopo il bel successo in casa della Rondinella Marzocco di domenica scorsa si prepara ad affrontare la capolista ed autentica dominatrice del girone B di Eccellenza Toscana, ovvero il Figline. La società biancoceleste ha comunicato che in occasione della partita di campionato contro i valdarnesi, in programma allo stadio ‘Artemio Franchi’ sarà aperta al pubblico la tribuna coperta ‘Danilo Nannini’ e che i tagliandi saranno in vendita, direttamente alla biglietteria di Viale dei Mille, al costo di 5 euro. "Sarà una giornata da goderci appieno – ha detto mister Stefano Argilli – e giocare al Franchi, per altro contro la capolista, è un regalo bellissimo del patron. Affrontiamo una squadra forte, servirà essere al top fisicamente dopo una gara dispendiosa come quella scorsa".

Mastica invece amaro la Sinalunghese che è reduce dal ko inaspettato nel sentito derby di Foiano. A meno dieci dall’ultima piazza playoff, occupata dallo Zenith Prato, i rossoblu hanno comunque l’obbligo di finire bene la stagione a partire dal match di domenica in casa, al ‘Carlo Angeletti’ contro la Lastrigiana che in classifica ha gli stessi punti, 35, di Corsi e compagni.