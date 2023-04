Mazzola Valdarbia in casa contro lo Zenith Prato

Terzultima di campionato, domani, per il Mazzola Valdarbia, protagonista di un eccellente girone di ritorno che ha proiettato la formazione di Argilli (nella foto) ai margini della zona play-off da neopromossa. Domani il Mazzola Valdarbia, reduce dal pokerissimo in casa del fanalino di coda Prato 2000 attende, per una sfida fondamentale, a Cerchiaia contro l’altra formazione pratese, lo Zenith, che in classifica è quarto a quota 49 mentre i biancoazzurri sono cinque lunghezze sotto insieme al Pontassieve, impegnato in contemporanea nella difficile trasferta del ‘Gino Manni’ di Colle Val d’Elsa. Battere lo Zenith Prato per Cruciani e compagni vorrebbe dire andarsi poi a giocare gli ultimi 180 con ottime prospettive di entrare nei playoff considerando che le ultime due gare della regular season saranno in trasferta, tra sette giorni esatti, contro la Fortis Juventus a Borgo San Lorenzo e in casa contro lo stesso Pontassieve. Tre scontri diretti di fila ed assolutamente determinanti dunque per una squadra che da dicembre ha messo le marce alte mettendo in serie difficoltà anche la capolista e dominatrice del girone Figline Valdarno. Arbitro della sfida di domani Stefano Zilani di Trieste assistito da Fabio Cerofolini di Arezzo e Nicola Lazzareschi di Lucca. Chi non se la passa per niente bene è invece la Sinalunghese, sconfitta domenica scorsa a Firenze dal Porta Romana e appena un punto sopra il Foiano, prima squadra della griglia playout. Corsi e compagni nel prossimo turno di domani riposeranno per cui rischiano concretamente di trovarsi invischiati, per la prima volta in stagione, nella zona caldissima. Firenze Ovest e Castiglionese sono le ultime due avversarie dei rossoblu di Iacobelli.