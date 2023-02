Mazzola Valdarbia-Colligiana da brividi I biancorossi credono ancora nella rimonta

Sarà Ginevra Giovanili, di Arezzo, a dirigere la sfida tra Mazzola Valdarbia e Colligiana, in programma questo pomeriggio a partire dalle 14.30. Una sfida che per i biancorossi, ha il sapore di una finale. Per capirne le ragioni, è sufficiente dare un’occhiata all’attuale situazione del Girone B del campionato di Eccellenza Toscana: una classifica cortissima, con nove squadre in appena nove punti. Una capolista che inizialmente sembrava inarrivabile, ma che ha mostrato, nelle ultime settimane, di non essere inattaccabile. Un obiettivo ambizioso che solo a dicembre sembrava fuori portata, ma che adesso appare raggiungibile. Per la Colligiana la vittoria in campionato appare un sogno possibile, se non a portata di mano: il Figline dista ancora nove lunghezze, ma nelle ultime tre partite ha ottenuto solo quattro punti, ha una partita in più rispetto ai biancorossi e dovrà affrontarli il prossimo 5 marzo. Per la Colligiana l’obiettivo è uno solo: arrivare allo scontro diretto con il minore distacco possibile dal Figline. E per farlo il solo modo, in teoria, sarebbe vincere tutte e tre le prossime partite, a cominciare da oggi. Un obiettivo difficile, come ha dimostrato mercoledì il coriaceo Baldaccio Bruni: il Mazzola, ancora in corsa per un posto nella zona play off, sarà un osso molto duro da rodere, e i ragazzi di mister Chini dovranno dare il loro meglio.

Marco Brunelli